新北市淡水區水堆昨(27)日晚間發生一起死亡火警，造成一對母子傷重不治，當天派出各式搶救車輛27輛、警義消74人到場，不過新北市鷺江分隊有輛水箱車，昨晚在趕往現場搶救時，在半途不慎翻覆，造成2名消防人員輕傷，駕駛則沒有受傷。

據了解，這輛水箱車昨晚經過淡水普照寺附近時，由於道路狹小，導致水箱車在上坡起步時熄火，車輛當場下滑側翻，其中43歲的張姓司機沒有受傷，坐在副駕駛座的21歲謝姓消防員則是頭部遭氣瓶砸中血腫，19歲黃姓實習生左耳有約1公分撕裂傷，皆被送往馬偕醫院救治後無大礙。