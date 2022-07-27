蔡政府喊出8年興建20萬戶社會住宅，國家住都中心今天舉辦成立4周年成果記者會，花敬群代理董事長在記者會中指出，國家住都中心成立以來，以推動公辦都市更新、高效率興辦社會住宅持續取得佳績，目前中央與地方興辦的社會住宅已突破5萬8000戶；包租代管全國累計媒合4萬2770戶，目前每季以增加6000戶快速成長。

蔡英文2016年喊出興建20萬戶社會住宅，近年屢屢被質疑政策推動緩慢，多次被批評政策跳票，台北市長柯文哲更多次因為社宅興建數量槓上中央，國家住都中心今天趁著成立4周年，公布社宅相關政策推動成果。

國家住都中心指出，18個月完成16個縣市，共49處共1萬7344戶社宅決標速度跟數量前所未見。今年除陸續招標，目標朝總計3萬2000戶決標外，將跨足外島滿足社宅需求，讓社宅規畫擴及全台20縣市。

為永續經營社宅，國家住都中心規畫橫跨50年的社宅財務計畫，攜手台銀等9家銀行聯貸4119億元，投資大眾所需的社宅興建，不僅不排擠政府預算，更以三道防線進行嚴格風險管控，降低負擔之餘也能確保永續。

包租代管部分，目前全國累計媒合已達4萬2770戶，範圍遍及16縣市，每季更以6000戶快速增加。同時，在高雄城中城事件發生後協助受災戶當天入住新租處，展現社會安全網最大功能。

公辦都更部分，4年內創造6案公辦都更案簽約案成績，投資金額約234億元，其中2件已順利動工，3件也正等完成地方政府的計畫審議程序後可望開工。

內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群預估，至今年底，招商案與招商金額將成倍數成長，除已公告的信義兒福1-2與3-2街廓基地，以及行二行三國家行政園區之外，預計將有4個基地陸續公布，引進投資金額上看500億元，遠超現行公辦都更案佳績。