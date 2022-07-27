正在進行為期兩天會議的聯準會，亞洲最慢恐怕要等到28日才能得知內容結果。因此，日股27日繼續上演觀望盤，幾乎都在平盤附近徘徊。但美指期反彈下，日股午盤也稍微走高，日經指數收27,715.75點，漲60.54點或0.22%。東證收1,945.75點，漲2.58點或0.13%。

瑞士百達資產管理認為，聯準會應該不會有什麼太令外界意外的利率決策，但市場還是想知道聯準會真正的決議。而在美國利率走向塵埃落地後，就輪到企業財報會被嚴格檢視，然後就可知道該進場買或賣哪檔股票。

晶片族群表現不俗，東京威力科創以及愛德萬測試，分別漲3.1%以及2.28%。另外，防禦性類股中，鐵路產業一度漲1.15%最多。同時，生醫部分也曾漲1.11%，其中，安斯泰來製藥收漲3.18%。

弱勢股方面，迅銷跌1.42%，索尼跌0.6%，日東電工也跌1.35%。至於相機大廠佳能，雖上修全年財測目標，無奈還是收跌1.03%。