余正煌聲明未抄襲！林智堅拋3點強調「原創」 喊話台大學倫會：還我清白

民進黨桃園市長參選人林智堅28日參訪桃園市私立少年之家，對余正煌否認抄襲，他表示，論文是在老師指導下完成，絕無抄襲。也把相關資料、證據送到台大，希望學校秉持獨立性，公平公正審理，更期盼台大還他一個清白。

林智堅與調查官余正煌論文引起熱議，余正煌否認抄襲，林智堅說，已經在上禮拜天的記者會提供相關資料、證據，並且經由法院公證提供給學校學倫會，他表示，論文都是在老師指導下完成，絕無抄襲，且論文是他2014年參選新竹市長透過民調單位做的資料。

林表示，他題目、大綱、內容在先，2015年下半年就和指導老師討論題目，2015年12月大綱已經形成，當時余正煌還在做他上一個計畫的口試。隔年2月1日老師也將修正的資料寄到他助理信箱。林智堅說，他提供的資料經過法院認證，林強調，大家都是要用證據來說話，但大家都是拿似是而非的資料，對他做出不實指控。林再次強調，論文絕無抄襲，並且是在老師指導下完成，也已經把相關資料、證據提送到台大學倫會，希望學校秉持獨立性，公平公正審理

對於林智堅在台大論文中提到自己是準碩士，他說，內容已經在上次記者會後提送的答辯書寫到，今天早上委託的律師舉辦記者會，也會公開答辯書，裡面都有提到相關內容，也希望大家不要以訛傳訛，內容可以透過答辯書詳盡說明。

另提到希望台大學倫會召集人蘇宏達迴避審查部分，林智堅說，台大學倫會應該是獨立公正公平的單位，已經在第一時間把相關資料、證據透過法院公證，現在已經提交到學倫會，由衷期盼學倫會，在公平公正下還他一個清白。