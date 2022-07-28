民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，林智堅發出「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，指他愛惜自己的誠信與人格，「比任何人更在乎我的人格和名譽。」

林智堅聲明中提到，感謝學術倫理審定委員會願意給我這個說明的機會。煩勞各位師長費心此事，並承受外界的爭議與壓力，謹在此致上最誠摯的歉意。他對委員會說，近日外界透過傳媒給各位施加的壓力，都不是他願意見到的，但他和各位一樣，愛惜自己的誠信與人格；身為校友，也希望能守護台灣大學的校譽。

林的聲明中，就「林智堅的碩士論文寫作歷程」、「余正煌的碩士論文寫作歷程」以及「林智堅與余正煌的碩士論文比對分析」說明論文的原創性，以及推測為何會與余正煌的論文有部分雷同的原因。

林智堅在結尾提到，從事公共事務服務22年，幾乎占了人生的一半，他帶著熱情、理想並且充滿熱忱的對待每一個人，在7年半前有幸被新竹市民肯定成為新竹市長但我仍然不放棄學習的機會，想要透過台大國家發展研究所的課程以及老師的指導精進我在政治這領域上的能力以及視野，同時身為一位被外界稱為年輕世代的縣市首長，「我比任何人更在乎我的人格和名譽。」

他說，希望藉由說明去還原當年碩士論文寫作的真相。其中屬於他自己的部分，受限於幾年前個人電腦曾經更換以至於部分論文寫作資料遺失、以及就學時期使用的台大電子信箱內容已被台大計算機中心刪除，故可能無法更為周全，但已盡一切可能去搜集資料與證據。而余正煌同學的部分，除了間接獲得資訊以及論文的比對外，更需要台灣大學學術倫理審定委員會的協助查明，並做出符合事實真相的客觀判斷。