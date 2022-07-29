向來擺明看衰或反對勇士立場的《TNT》球評巴克利，這下子也開始見風使舵了嗎？因為巴克利最近告訴《NBC灣區》，「史蒂芬柯瑞絕對是史上最佳球員之一，而且可以排在史上第10到第20之間的位置。」甚至巴克利把柯瑞跟「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯擺在同樣歷史地位。

這次並非是巴克利另一次不公平的評論或評價，因為考慮到史上前8的位置，可以說是被賈霸、柏德、布萊恩、張伯倫、詹姆斯、喬丹、魔術強生及歐尼爾等人占走，看來隨著勇士拿下最近8年內的第4次總冠軍，巴克利也不得不改變他的反勇士立場。

「我認為柯瑞在拿下今年這次總冠軍後，他已經可以跟艾塞亞湯瑪斯並駕齊驅，」巴克利說，「柯瑞可以跟艾塞亞湯瑪斯同樣列為籃球名人堂成員當中的最佳控球後衛，他們兩人應該可以算是籃球這項運動當中最棒的控衛。」

為何沒有把1980年代湖人最強控衛魔術強生算進去？巴克利的解釋是，「魔術強生有點獨特，因為他是6呎10吋的高大後衛，他的打法有點不同，但我把柯瑞與艾塞亞湯瑪斯放在一起，主要是他們兩個都是最棒的矮小控衛代表。」