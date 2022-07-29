炎炎夏日很多人喜歡去山林走走，高雄市新開部落發展協會7月30日在新威森林公園舉辦「夏舞茶」活動，有優美的歌聲伴隨著走入豐沛芬多精的山林，體驗手洗愛玉、品嚐山茶冰淇淋及茶席體驗，感受六龜山茶的美好時光。

「夏舞茶」是透過品茗茶湯讓仲夏心境獲得舒解緩和！新開部落特別邀請六龜區優秀的茶席師齊聚一堂，以台灣山茶為主題辦理茶席體驗活動，配合自然地景搭設禪意風格，希望讓民眾來到充滿芬多精的綠地森林裡，愜意優雅地品味原生山茶，體會山林裡質量兼具的品茗環境，清涼一夏。

高雄市農業局張清榮表示，農業局透過「高雄市區域資源整合根留農村計畫」之推動，提供青年與社區合作的最佳舞台。青年透過辦理茶產業系列活動、美國學校農村體驗營，以及規劃國際志工假期等等，藉由體驗活動將人潮引進社區，同時也整合了六龜在地山茶的整體行銷，以創造更多農村的經濟收益。

新開部落發展協會督導理事長湯嘉富表示，希望藉此活動，使民眾揮別疫情陰霾，走出戶外重回大自然懷抱，療癒身心靈。

除茶席體驗活動外，主辦單位準備茶包DIY及茶愛玉DIY，消費滿500元者還可免費獲得限量原生山茶冰淇淋，還有六龜小農帶來在地新鮮蔬果提供民眾選購，讓到訪遊客在參與茶席品茗外，也能感受在地居民的生活日常與文化脈絡。同時，放暑假的孩子也能藉此親近自然，稍稍放下電腦及手機，與家人朋友創造夏日美好回憶。

「夏舞茶」活動採現場預約報名（150元/人），事前報名可指定專業茶師；現場報名同價，現場安排茶師入席體驗。適合親子、情侶來參加。