民進黨新北市長參選人林佳龍近日火力全開，不僅猛批新北市府的局處執行力差，同時也針對新北市長侯友宜引以為傲的政績進行檢視；侯友宜今(29)日前往淡水出席原住民族文化會議，他受訪時表示，關心市政的同時也要了解市政，新北市這幾年已經跟以前大為不同，更說新北市府向來是「起而行，而不是坐而言」。

侯友宜今天受訪時，有媒體提問說，林佳龍批評新北市府每次都說停車場的經費不足，但中央給的補助最多，然而市府的執行力卻最差，表示若自己當選新北市長，一定會做的比侯友宜更好。

對此侯友宜表示，對於市政建設，市府一定是起而行，而非坐而言，所以新北市的各項工作都如火如荼的展開，不管是自己還是交通局，一定會向外界做出清楚的回應以及說明。

至於針對林佳龍近期頻頻對市府局處的執行力做出批評，並檢視侯友宜最引以為傲的政績；對此，侯友宜則說，新北市跟過去已經不一樣，已逐漸崛起，成為大台北中心的大成市，所以希望每個人在關心市政之前，也能多了解、關心市政。

媒體也追問侯友宜是否會覺得林佳龍在雞蛋裡挑骨頭，他則表示，新北市這幾年不但有都市更新、軌道建設以及整體性的開發計畫，市民一定會了解市府全心全力的建設新北市。