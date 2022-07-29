交通部長王國材昨日才批評台鐵企業工會（台鐵工會）「把不加班掛嘴邊」，台鐵另一工會台鐵產業工會今日則回批王國材才是「將善意掛嘴邊」，長期以來放任台鐵員工低薪、壓榨員工。

台鐵公司化子法勞資協商5度破局，台鐵企業工會不滿職福金縮水及員工加薪幅度不如預期，揚言中秋、國慶及九合一大選不加班及罷工。交通部長王國材昨日面對媒體時表示，大幅加薪應該是公司成立後有賺錢再來談，若是還沒賺錢就先大幅調薪，等於公司一開張就會負債累累。他也表示工會「不要把不加班掛嘴邊」，變成習慣。

台鐵產工今日則指出，台鐵是國營單位最低薪，交通部本應立即改善台鐵低薪的「國恥」現況，而非對外放話大幅調薪要等公司成立後有賺錢再談。基層營運人員立即調薪5000元、資位人員比照郵政公司，這兩點要求並不過分，而是長期以來壓榨鐵路員工的鐵證。王國材如果真的疼惜鐵路員工及要留住專業鐵路人才，應該要即刻調整改善低薪情況，而不是將善意掛嘴邊，或是非關鍵職種沒加給、分化員工。

台鐵產工表示，行車安全不是台鐵公司化之後就會自動到位，而是溝通讓員工有感，服務讓旅客有感，安全要比營利更重要。遺憾的是，台鐵公司條例通過之後，安全未見起色，近期仍發生駕駛員殉職、售票系統當機及外包維修車出軌等狀況，交通部長仍稱對改革不灰心，公司化萬靈丹，徹底改變要等組織調整云云，讓台鐵基層對鐵路營利沒有信心，對國家死心。