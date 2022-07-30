美國當地的加油團，為小將們加油，提升士氣。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市中正國小少棒隊代表臺灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，29日首戰對上實力堅強的多明尼加，高雄小將全力以赴，從領先到落後，最終再來個逆轉勝，終場中正國小以7比5擊敗多明尼加隊，奪得此戰首勝。

29日台灣時間晚上10時間開打，透過球隊老師在社群媒體上的轉播，許多人在線上觀賽，也給予高雄小將加油打氣。

這場比賽，高雄小將後攻，在1局下，靠著多明尼加投手的失誤，高雄小將被觸身球上壘，之後的1支安打，讓中正國小先拿到此役的第1分。3局下姜晉堯1支二壘打上壘，之後與三壘者演出成功雙盗壘，再為中正國小拿到第2分。之後再因多隊投手違規，讓高雄小將的三壘跑者再回本壘添得第4分。

多明尼加掛蛋到第5局上，靠著中正國小連續多次的守備失誤，以及安打火力，一口氣奪得到5分，在5局上逆轉局勢。5局下，中正國小也戲劇性逆轉，一口氣追回2分，以6比5暫時領先多明尼加。之後再下1分，以7比5反超前2分。

最後在6局上，全場比賽打了2個多小時，多明尼加隊因出現球員人數不足，裁判沒收比賽，終場高雄小將以7比5獲勝。

領隊中正國小校長吳軒銘説，比賽現場氣溫很高，高雄小將全力以赴比賽，從一開始獲勝到最後被多明尼加逆轉，但是選手並不氣餒，仍然奮力急追，成功在五局下演出逆轉勝，接下來還有幾場硬仗，相信高雄小將們可以打得更好。