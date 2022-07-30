侯友宜約下午5時45分坐上車離去，林佳龍則在晚間6時5分左右抵達會場。（李奇叡攝）

林佳龍在下場行程的部分提前抵達，兩人差點就碰面，但最後依然是巧妙避開。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜與民進黨新北市長參選人林佳龍今晚連兩場行程重疊，但時間上都恰巧錯開，兩人並未見面，侯友宜對此表示，因為市府行程都非常的緊湊，所以是完全按照既定規畫的行程來走。

侯友宜下午5時20分準時出席國際青年商會中華民國總會舉辦的「2022北區會員代表大會」，他致詞時表示，感謝青商會和市府合作推動玩美角落，帶青年朋友深入社區、美化環境，提供青年社會參與的機會，並透過舉辦體育活動，讓青年以運動交朋友。

侯說，盼往後市府能與青商會繼續合作，讓青年朋友在新北市發光發熱，他強調，新北好，北台灣好，就能帶動全台灣共好，大家一起用正向積極的態度，一起拚、認真做事，這就是年輕人的態度，也是在台灣這塊土地上的人相同的目標，「看見北北基團結在一起，我為大家開心」。

侯在此僅停留25分鐘，並未受訪，約下午5時45分坐上車離去，林佳龍則在晚間6時5分左右抵達會場，兩人並未見面。

據了解，侯友宜離開後，就馬不停蹄地前往新北市新店雲林同鄉會第三屆第一次會員大會暨交接典禮，也是簡單致詞後，就離開現場；由於林佳龍在這場行程的部分提前抵達，兩人差點就碰面，但最後依然是巧妙避開。

對於兩人行程時間錯開，侯友宜說，市府規畫的行程非常緊湊，都是完全按照原先規畫的行程來走，並表示：「我們一起拚市政，也一起把事情做好」。