黃嫌被警方帶回警局偵訊。（警方提供）

桃園1名黃姓男子（46歲），因不滿前女友蘇姓女子（41歲）上個月提出分手，今日凌晨竟到前女友位於新北市新莊的老家開槍洩憤，隨後駕車逃離，警方獲報後調閱監視器鎖定嫌犯身份，於今日上午在黃男的租屋處將其逮補到案，並起出犯案槍枝、偽造車牌等證物，訊後依恐嚇、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市新莊民樂街1處民宅，今天清晨2時許傳出槍響，造成窗戶玻璃遭擊破，不過沒有人員傷亡。被害蘇姓屋主嚇得趕緊報警，據屋主表示，嫌犯為女兒前男友黃姓男子，2人在上個月已經分手，但凌晨時對方突然來到住處，先以鐵鎚敲毀鐵門，門被敲開後朝屋內連開3槍，隨後便逃離現場。

警方到場後先進行採證，並擴大調閱監視器，鎖定嫌犯逃逸路線，於今天上午7時許，在黃嫌位於桃園龜山的租屋處將他逮補到案，並在屋內查獲犯案用的瓦斯槍及瓦斯鋼瓶，另查獲偽造車牌2面，警方查扣相關證物，將黃嫌帶回警局進行偵訊。

據了解，黃男因不滿上個月蘇女對他提出分手，心中積怨難消，因在交往期間得知蘇女的新莊老家位置，今凌晨本欲前往找蘇女理論，卻不知蘇女根本不住在該處，上門不見蘇女，便開槍洩憤。警方訊後依依恐嚇、偽造文書等罪嫌，將黃男移送新北地檢署偵辦。