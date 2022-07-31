民進黨新北市長參選人林佳龍今出席台灣智庫、李登輝基金會共同的舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，指新北市沒有與任何日本城市建立姊妹市關係，城市外交全無著力，不可思議。對此，新北市政府發言人張愛晶酸回，林佳龍又回到他的第一志願台北市，對新北市潑泥巴水了。

張愛晶表示，裝睡的人叫不醒，心不在焉的人，更是永遠做不好功課。林佳龍並不在乎要不要趕緊走遍新北29區，好好認識新北市，又回到他的第一志願台北市，對新北市潑泥巴水了。

張愛晶不滿指出，林佳龍完全無視新北市的實質城市外交成果，包括新北市結交了49個姐妹市以及友好城市的成績，154座城市因新北市接軌聯合國永續發展目標，紛紛前來與新北市做朋友以及多元管道所進行的各種實質國際交流，只會睜眼說瞎話企圖矮化新北市，這樣的心態才叫做不可思議。口口聲聲說愛新北，踩在台北市土地的雙腳倒是比較誠實。