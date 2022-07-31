新北市長侯友宜昨（30）日出席國際青年商會辦理的「北區會員代表大會」，離開現場時和在場青年互動，有人高喊要他「選總統」，民進黨總統參選人林佳龍認為，侯應要很正式、誠懇地跟社會說明，並強調自己如選上一定會「做好做滿」，新北市長侯友宜今受訪表示，他工作那麼多年，人生目標就是好好把握當下，為人民努力做事、奉獻，希望這塊土地會更好，「我們努力做事，讓新北市更好。」

侯友宜昨離開國際青年商會活動後，就馬不停蹄地前往新北市新店雲林同鄉會第三屆第一次會員大會暨交接典禮，林佳龍在這場行程的部分提前抵達，2人差點就碰面，但最後依然是巧妙避開。

對於雲林同鄉會是否為臨時決定，有跟林佳龍拚場的意味嗎？侯友宜說，雲林同鄉會行程早就安排好，成員跟他都是同樣背景，從中南部上來的鄉親都跟他有很深厚感情、非一朝一夕認識，但疫情讓人很少有機會能碰在一起，藉著這次難得有活動，他特別去關心，強調是早安排好的既定行程。