侯友宜向往生者上香致意。（呂健豪攝）

新冠肺炎疫情肆虐全台，至今造成8千多名國人不幸死亡，爲讓亡者安息，三重先嗇宮於今（30）日起，連續3天舉辦「全國宗教界護國和瘟祈福法會暨為新冠肺炎往生者超薦法會」，新北市長侯友宜也到場上香向往生者致意，祈求疫情早日止息。

侯友宜表示，宗教信仰是人民的精神支柱，也是安定社會人心重要的力量，尤其在疫情嚴峻期間，各宗教團體與市府協力防堵疫情，更以行動力捐贈防疫物資，成為市府最堅實的後盾。

而在這場大疫之中，許多往生者無法和親友好好道別，因此侯友宜也感謝先嗇宮集結各宗教團體的力量，舉辦這場祈福超薦法會，期能彌平生者傷痛，並祈願亡靈安息。

先嗇宮董事長李乾龍表示，疫情已造成全國逾8千多位國人死亡，新北市人口最多，迄今也有將近2千人不幸亡故，這次活動集結中國佛教會、中國宗教徒協會、中華民國一貫道總會等10大宗教團體聯合舉辦超薦法會，除設置總牌位，也為新北市29區安排牌位，希望藉由法會能讓亡靈莊嚴安息、撫慰生者心情並為全民祈福。

民政局長柯慶忠表示，先嗇宮是三重區唯一市定古蹟，也是三重區最古老廟宇，已有268年歷史，香火鼎盛，秉持著神農大帝精神，積極推動各項公益，疫情期間，除了捐贈給市府居家關懷箱，也捐贈2000公斤洗手乳及5000支快篩劑給區公所及在地學校，年年榮獲本市績優宗教團體肯定。