民進黨新北市長參選人林佳龍今（31）日指，新北市沒有與任何日本城市建立姊妹市關係，城市外交全無著力，不可思議。對此，「侯家軍」、新北市議員參選人戴湘儀反擊，「這是一貫的選舉手法，新北市不需要只靠攻擊抹黑造謠的市長候選人。」

戴湘儀說，林佳龍急著把自己過去的「台中政績」搬出來，大聲嚷嚷時任台中市長的姊妹市數字，就像是好不容易考了一張60分及格的成績單，急著跟市民朋友炫耀，他沒有被死當、討大家的稱讚，想證明「他也是會做事的人」，可惜只會用表面數字講國際交流的前首長，似乎不懂城市外交的實質意義在哪。

城市交流對於城市發展相當重要，新北市有29個區，除了新北市政府締交國際姊妹市之外，各區與其他國家城市交流頻繁，就區域的需求和發展狀況不同，進而與適合的城市締結關係，才能有「實質的交流進展」。

再者，城市交流並非簽簽契約，算算數字這麼簡單，後續的市政合作、雙方的具體「交流」，才是對城市和市民有幫助的。看看蔡政府上任後主打的「踏實外交」，邦交國從22國掉到17國，難道林佳龍也要認為小英外交政策「真是不可思議」嗎？

戴湘儀認為，國際化並非嘴上說說、做做表面功夫，更不可能只狹隘的偏重在某些特定區域，否則只會變成「親日」的城市外交，林佳龍您口中所說的14個台中姊妹市，一半以上都在日本，而新北市的49個姊妹市和友好城市則遍布全世界，質疑林佳龍的國際化難道僅侷限「日本化」？

戴湘儀說，侯友宜的城市交流沒有大聲嚷嚷，而是默默在做，疫情期間仍進行了86場的實體或線上會議，與298個城市有過溝通、合作、交流，新北市的國際化不是只簽合約，而是實質合作，誰真的可以好好做事，新北市民看的很清楚。