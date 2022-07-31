牛津大學疫苗團隊所開發的一種新式單劑狂犬病疫苗， 在第一階段人體臨床試驗中，顯示出不錯的結果。要是該疫苗能夠上市，可有效對抗這種高致死率的病毒性疾病。

新阿特拉斯(New Altas) 報導，狂犬病是一種恐怖的病毒型疾病，因為狂犬病毒會破壞神經系統，要是沒有及時治療，致死率幾乎百分之百。在醫學史上，法國病毒學家巴斯德(Louis Pasteur)，在1885年利用弱病毒原理，發明了最早的狂犬疫苗，立即應用給一名與遭狂犬咬傷的9歲男孩，幸運的獲得成功。

其實從現在的角度來看，巴斯德的疫苗的安全風險非常的高，治癒男孩是個奇蹟。如今，狂犬病疫苗需要兩到三劑才能有效，價格也是出了名的昂貴，這使得每年約有6萬人死於狂犬病感染。

為了解決這個問題，牛津大學的一組研究人員，利用改造感冒病毒，開發了一種新型狂犬病疫苗，而且只需要單劑就可。研究團隊借用了開發COVID-19肺炎的相關技術，可說是同樣技術的衍生。

這種新式狂犬病疫苗，名為 ChAdOx2 RabG ，使用普通感冒病毒的基因進行弱化版本編碼，以產生狂犬病糖蛋白，它不會引發狂犬病，但可以幫助人體免疫系統檢測未來的感染。

第一階段人體該試驗招募了十幾名健康志願者來測試3種不同劑量的新型疫苗，在接種疫苗的兩個月內，中劑量組和高劑量組的所有受試者，都產生了高於世界衛生組織定出的狂犬病中和抗體濃度。

當然，受試者也會出現副作用，大多是頭痛、略發燒這類常見的標準短期副作用外，此外沒有其他的強副作用了。長期隨機調查顯示，在單次注射一年後，中和抗體仍然持續存在，也就是效力很久。

牛津大學臨床研究員丹尼爾詹金(Daniel Jenkin)說，這種新型疫苗可以幫助挽救數萬人的生命。

第二階段的人體實驗將在東非坦尚尼亞進行，挑出大約200人來接種，將於今年晚些時候可看到初步結果。