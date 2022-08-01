林智堅說來桃園是從政22年來面臨最大的挑戰，已改穿牛仔褲和白布鞋轉換成「鄭文燦模式」。(蔡依珍攝)

林智堅說來桃園是從政22年來面臨最大的挑戰，已改穿牛仔褲和白布鞋轉換成「鄭文燦模式」。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅選擇在8月的第一天，在桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬和「桃園隊」陪同下，公布「競選團隊及主視覺」，林說來桃園是從政22年來面臨最大的挑戰，不斷遭對手抹黑、潑髒水，但深入基層仍感受到滿滿的支持，笑言「鄭文燦門檻難超越」，但自己已轉換成「鄭文燦模式」，改穿牛仔褲和白布鞋從早到晚投入市政，未來每周都會提出政見，用正面選舉揮別抹黑造謠的負面選風和文化。

「選舉終於要步入正軌！」林智堅在「桃園隊」陪同下，稱終於回到熟悉的戰場，要告訴桃園鄉親自己「準備好了」，斥過去這段時間看到對手不斷抹黑、潑髒水，試圖想要影響桃園的選舉，感嘆到桃園是他從政22年經驗裡，面臨最大挑戰的一次。但也感受到背後身邊每個人給他的支持和溫暖，讓他知道一定要堅定向前。

「今日的桃園已不一樣，而未來的桃園要更好！」林智堅說，8年的時間，桃園的人口從過去的205萬人成長到226萬，增加21萬人口相當不容易，桃園是一個年輕的城市，平均年齡只有40歲，桃園人感受到過去8年來，因為鄭文燦帶領桃園隊的努力，讓大家覺得無比幸福。

走遍桃園基層的20幾天，他看到大家戴著口罩，但眼角餘光充滿幸福，都是因為鄭文燦8年來夜以繼日的努力，創造桃園的蛻變和進步，讓桃園成為台灣的國門之都、台灣產業經濟的引擎，他將帶著過去新竹8年的經驗和政績，希望能夠延續鄭文燦過去8年累積下來的成果。

林智堅說，雖然面對攻擊和抹黑，但是接近民眾、貼近基層，仍感受到滿滿的支持，深入基層20幾天來，也感受到自己擔子真的很重，因為「鄭文燦門檻」真的不容易超越，鄭文燦不只執行力、協調力強，勤奮和努力更讓人敬佩，雖然已是受到8成市民肯定的5星級市長，卻從未停下腳步，持續勤跑基層，聆聽每一個桃園人的聲音，因此能夠快速把大家意見轉換成建設、轉換成桃園人所期待的桃園，這將是他自己必須去努力的，笑言自己已經轉換成「鄭文燦模式」，從早到晚投入市政工作、勤跑基層，了解人民所需，「這就是桃園人所需要、會做事、能解決問題、有經驗的市長，而我也符合這樣的條件！」

林智堅也提到自己一改過去西裝褲、襯衫和皮鞋，改穿牛仔褲、布鞋，要告訴大家不僅會提出亮眼政見，也會走遍桃園大街小巷，緊握每一個人的手，深信正面選舉才能夠贏得勝利。

林智堅說，2014年47歲的鄭文燦和39歲的他都在艱困的情況下，成功拉下藍營現任者，帶著對家鄉的熱情、勤奮、努力累積成果，在2018年民進黨遇到大海嘯時順利連任還大勝對手，就是用建設推倒藍綠高牆的回饋，未來還是要用建設、政見贏得桃園市長的勝利，他也會用過去8年城市治理經驗，帶著熱情、理想到妻子的故鄉桃園回饋。

「因為鄭文燦的推薦，選對會的決定，徵召智堅來參選的桃園市長！」這是使命也是責任的，責任來了就要勇於承擔，雖然對手不斷惡意攻擊，但是不能卻步，更不能停下腳步，要轉換成前進的力量，未來每一周會提出政見，用正面的選舉揮別抹黑造謠的負面選風，希望透過政見發表，讓大家理解如何在鄭文燦五星施政基礎上再加值和開創，帶來更嶄新的新桃園，「智堅準備好了，桃園隊也準備好了，我一起再創桃園下一個黃金10年！」