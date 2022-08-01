新竹縣警局波麗士體驗營，教官指導女學員攀岩技巧。（羅浚濱攝）

新竹縣警察局暑假為青少年舉辦的「波麗士體驗營」，去年因疫情停辦，今年在橫山鄉萬瑞森林樂園展開，參加的50名青少年在員警指導下進行攀岩、吊索、垂降及漆彈射擊等特警體驗課程，個個嗨翻天！

縣警局長楊哲昌表示，暑假期間青少年安全常讓父母親擔心，每年舉辦的「波麗士體驗營」場地多在局內，前年移師萬瑞森林樂園，大受青少年歡迎，今年再度在原場地舉辦，50位名額一上網就秒殺！

規畫活動的縣警局少年隊長張蒼宏表示，參加體驗營的都是國、高中生，由縣警局教官指導做攀岩、吊索、垂降等特警訓練，除了需要全神專注更能練膽量，以遊戲方式進行的漆彈射擊，也能訓練全身協調性和速度，個個都說刺激又好玩。

員警們以活潑互動方式，分享警察工作時可能會面對的各種狀況，給即將「轉大人」的少年學子未來面對突發情形時，有正確的處理觀念及自我防護臨機應變能力。

活動並讓青少年參與體驗婦幼保護、認識毒品及反詐騙等課程，縣府少年輔導委員會並做反詐騙有獎徵答，消防局也做防火防災宣導。增加自我防範及保護意識。

縣警局交通隊則以移動式測速照相儀器，建立青少年勿超速交通安全觀念，刑大鑑識科則以遊戲讓青少年採集指紋及比對，學習鑑識科學辦案，了解現場勘查中邏輯思考的重要性。

參與的青少年都說，活動中可體驗警察平常如何打擊犯罪，維護治安工作真的很辛苦，大家都有滿滿的收獲與難忘美好的回憶！