美股續漲帶動主要亞股紅通通，但台股1日卻是獨弱，開低震盪收黑，且外資仍賣超並匯出，新台幣跟著續貶，盤中更一度跌破30元大關，終場收在29.98元兌1美元，創逾二年新低，貶值4.2分，為連續二個交易日收挫，台北外匯經紀公司成交量13.34億美元。

外匯交易員表示，美股大型企業財測不看壞，顯示具抵禦經濟衰退能力，加上聯準會升息步伐擔憂減緩，且預料通膨已到頂，激勵市場買氣回籠，美股四大指數上周五全數大漲，但台股卻在電子股領跌下，逆勢開低挫逾百點，隨即鋼鐵股力撐，電子股跌勢也收斂，最後僅跌18點至14,981點，拖累新台幣一度貶破30元大關至30.008元。

外匯交易員指出，外資除賣超台股71億元，主要還有領到台股現金股利陸續匯出，加重新台幣貶值壓力，因此除了出口商順勢進場拋匯之外，老大（央行）也進場調節，提供美元流動性，最後暫守住2字頭防線。但觀察7月台股現金股利預期暴量，如果外資並未將大部份再投入台股，匯出力道勢必有增無減，預料短線新台幣終究還是會站上3字頭。