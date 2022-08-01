周一公布的數據顯示，歐元區上個月製造業活動出現萎縮；由於需求疲弱，工廠囤積大量未出售的產品，引發對歐元區陷入衰退的擔憂。

歐元區七月標普全球製造業PMI終值跌到49.8，低於六月的52.1，僅略高於初值預估的49.6，然而也是自2020年6月以來首次再次陷入低於50榮枯線的萎縮。

衡量經濟健康重要的指標，產出指數跌到46.3，為近兩年多的低點，並低於六月的49.3。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區製造業正跌入越來越深的低谷，加大了該地區衰退的風險。新訂單跌速已經達到2012年歐債危機以來最快速，甚至未來可能還會更糟。

新訂單指數從六月的45.2降到42.6，為自2020年5月新冠大流行以來的最低水準，顯示短期內出現好轉的可能性很低。

標普全球表示，除了荷蘭以外，所有國家的產出都出現下降，德國、法國、意大利的下降速度尤其令人擔憂。

上周公布的數據顯示，美國第二季經濟意外地萎縮，增加了美國瀕臨技術性衰退的風險。

上周五公布的數據也顯示，歐元區七月通膨再創歷史新高，來到8.9%。而儘管在PMI調查中的投入和產出價格指數有所下降，但仍然在很高水準。

上周另一份初值數據顯示，歐元區第二季經濟增速高於預期；但路透在7月進行的調查顯示，歐元區經濟在一年內出現衰退的可能性高達到45%。