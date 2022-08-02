央視軍事微博昨日罕見發布9架轟-6K戰機同框畫面。（圖／擷取自「央視軍事」微博影片）

美國眾議院議長裴洛西可能訪台，共軍演習動作頻頻。昨（1）日「央視軍事」微博發布一段影片，罕見公開9架中共轟-6K戰機「同框」畫面，發文並提及「巡航台海」，於此敏感時機特別引發關注。

央視軍事微博昨日以「戰神出擊！轟-6K戰機9機同框罕見畫面」為標題發文，指裝備轟-6K的中共空軍航空兵某師，近年來戰巡南海、巡航台海、前出西太，短短幾年內實現了從新機改裝到常態化開展遠海遠洋訓練的跨越。

發文續指，日前多架「戰神」轟-6K依次從中共空軍華南某機場升空，開展跨晝夜長航時複雜戰術背景下的實戰化訓練，文章附上9架轟-6K戰機罕見同框的影片。

影片可見，多架轟-6K列隊於跑道等待升空，後於某海、空域航行，中間還穿插以飛彈命中目標的畫面，接著於夜間降落機場。最後，畫面顯示高達9架轟-6K戰機近距離排列飛行。

影片說明指出，此次多課目遠海訓練涉及低空突防、多機戰術協同和長航時飛行等內容，錘鍊官兵全天候作戰能力。此外，現在設置的課目加裝很多設備，包括指揮通聯方面、電子對抗方面，以及導彈任務規劃方面，都跟以前不太一樣、轉變較大，「更貼近於實戰」。