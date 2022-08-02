大武森山市集將於6日、7日在屏菸1936文化基地限定登場，以菸葉廠及大武山下的生活脈絡為核心，活動也安排「排灣紋繣故事館」讓民眾體驗噴繪紋身。（圖/ 中央社）

高人氣森山市集以「2022大武森山」為名，這週末將移地屏菸，縣府也將菸葉加工燻蒸室首度曝光，將其化為森林洞穴舉辦4場神祕的藝術活動。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，大武森山市集以菸葉廠及大武山下的生活脈絡為核心，重現屏東豐厚的土地人文。主視覺由金點設計獎視覺設計師周雨衛與插畫家ericoco聯手，以屏東特產打造森山慶典的稚趣視覺氛圍。6日、7日將在屏菸1936文化基地限定登場。

市集串聯藝術、歷史、族群、生活、飲食、小農特產、選物等多元面向，策畫4大主題及多場沉浸式電音視覺藝術活動，聚集了全台與屏東120組品牌，讓民眾宛如走入一座大武森山、逛滿一座城市。

文化處表示，市集從下午2時至晚間8時，打造了大武山下的4大主題聚落，從多元族群、工藝、美食到音樂，眾多知名品牌齊聚，現場還有歌手與DJ參與的音浪區，將帶大家放慢步調享受音樂，體驗最舒服的慵懶節奏。

文化處指出，首度曝光的菸葉加工燻蒸室，將化為森林洞穴，舉辦「大武祭」倉庫電音派對、沉浸式的聲音療癒體驗、霧河之森、「高ISOの長曝光影之旅」等神秘的藝術活動。邀請民眾一起體驗。（編輯：黃世雅）1110802