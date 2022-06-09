9日下午警消獲報，在大武崙漁港港區內發現一具屍體，海巡及消防獲報後，便立即到現場處理。但由於遺體身上沒有證件，身分及死因都有待海巡單位相驗。
據了解，9日下午3時25分前後，警消獲報在大武崙漁港港區內，有一具遺體，海巡單位及消防單位都趕赴現場處理，消防單位運用吊臂將遺體打撈上岸，初步了解，死者為男性，身著灰色上衣、黑色長褲，由於發現屍體的地點在大武崙漁港港嘴左側垂釣區，有可能是到港區垂釣的釣客。
不過，由於遺體身上並沒有證件，因此死者的身分及死因，都有待進一步調查。
9日下午警消獲報，在大武崙漁港港區內發現一具屍體，海巡及消防獲報後，便立即到現場處理。但由於遺體身上沒有證件，身分及死因都有待海巡單位相驗。
據了解，9日下午3時25分前後，警消獲報在大武崙漁港港區內，有一具遺體，海巡單位及消防單位都趕赴現場處理，消防單位運用吊臂將遺體打撈上岸，初步了解，死者為男性，身著灰色上衣、黑色長褲，由於發現屍體的地點在大武崙漁港港嘴左側垂釣區，有可能是到港區垂釣的釣客。
不過，由於遺體身上並沒有證件，因此死者的身分及死因，都有待進一步調查。
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