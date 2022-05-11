自106年基隆市大武崙地區大淹水發生以來，基隆市府及經濟部水利署都承諾會盡快整治大武崙溪，但5年過去，除短期方案完成，中長期整治計畫始終未見施行。當地里長質疑，到底卡在哪一個環節？經濟部水利署今日表示，整體計畫卡在前瞻預算經費不足，目前已列為預備工程。

基隆市議會今日舉行工務處施政報告，多位議員都關心大武崙溪整治工程，議員們認為汛期將至，詢問工務處究竟整治計畫目前進度為何。基隆市工務處長張元良表示，目前整治計畫的短期方案都已經完成，中期方案中順興橋至民樂橋段河道改善計畫約1.56億元的經費，市府已報請經濟部水利署核定，但目前沒有下文。

11日下午，民眾黨立委邱臣遠邀集水利署、基隆市工務處及當地里長召開協調會，說明大武崙溪整治進度。會中，水利署專門委員張金順坦承，目前大武崙溪整治的中程方案的順興橋至民樂橋段河道改善計畫，經費約1.56億元，已編入前瞻預算水安全計畫，卡在經費問題無法繼續，水利署已將其列為預備工程。

中崙里長李源林聞言大怒，痛批政府不重視民眾的生命財產安全，自民國106年的大淹水以來已經5年了，但僅1.56億元的整治計畫經費，還要列入預備工程，光依靠市府先前的短期整治方案，只是治標不治本，民眾每到汛期就要提心吊膽。

邱臣遠表示，請水利署評估，是否能將相關計畫透過協調，分段施工以解決民眾的恐慌，若有預算問題，他將盡力協調。