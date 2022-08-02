中華電信攜手是方電訊，2日宣布推出「是方健康手錶」，並提供手錶搭配「是方i健康」服務一起申辦的優惠。

即日起搭配精采5G優惠月付698元(24個月租期)，是方健康手錶800Z輕鬆0元帶回家，整合健康穿戴裝置及APP，可享是方i健康進階健康指數分析、家庭照護帳號及飲食AI分析等全功能加值服務，現在申辦再加贈Hami Point 150點。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，為全面滿足國人居家運動及健康照護需求，去年八月中華電信即與是方共同推出多元優惠方案，針對中華電信行動月租客戶申辦，可選搭「是方i健康APP」個人健促管理服務，因應銀髮居家照護與健康監測需求日增，今年更進一步推出包含家庭照護帳號的全新升級版i健康應用服務，搭配新世代「健康手錶800Z」的0元優惠方案，透過軟硬體整合的自動監測模式簡化長輩定期量測健康數據的需求，也象徵中華電信攜手是方跨足AI智慧健康穿戴裝置市場與提供整合性健康促進應用服務的決心。

是方電訊董事長吳彥宏則表示，台灣社會年齡層正面臨快速老化危機，更加凸顯健康促進管理重要性，是方健康手錶提供全天候高準度動態心率、壓力及體溫監控，同時具備心電圖檢測、即時血氧測量等追蹤功能，搭配是方i健康APP可快速將手錶數據整合於個人健康紀錄中，透過家庭照護帳號更可輕鬆連結全家的健康監控數據、異常告警通知，隨時隨地關心家人的健康狀態。

是方電訊打造亞太區「華人智慧健康雲」，整合智慧穿戴及專為健康資料研發的分析引擎App，具備多樣化功能，包含健康記錄管理、健康風險評估(健康分數、身體年齡、免疫力指數、三高指數)、智慧運動管理、智慧飲食管理及家庭社群等，提供消費者全新AI健康促進管理系統。