無照駕駛車輛上路，發生事故害人也害己。金門今年1至6月就查獲295件，其中不乏未滿18歲的青少年學生，年齡最小者只有14歲。警方提醒家長多加留意，暑假期間更不能放鬆。

警方指出，無照駕駛者對車輛操作的熟悉度不佳或是對於道路標誌、標線及號誌認識不清，極有可能在行車途中造成自身及他人的危險。依據道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處新臺幣6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。未滿18歲的少年無照駕駛時，除了應繳交罰鍰以外，少年以及父母等法定代理人還須依據同條第3項規定，參加道路交通安全講習。

另外，汽車所有人允許駕駛人無照駕駛其汽車者，除依同條第1項規定之罰鍰處罰外，並記該汽車違規紀錄1次。但如其已善盡查證駕駛人駕駛執照資格之注意，或即使相當注意而仍不免發生違規者，不在此限。

警方表示，暑假期間青少年校外活動增加，可能在同儕模仿效應下無照駕駛，希望家長多留意子女的言行，警方也會加強查察取締，維護其他用路人的安全。