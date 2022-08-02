面對俄羅斯「斷氣」威脅，歐洲高度關注是否有足夠的天然氣度冬。如今不僅是民生保暖問題，短缺危機也燒到殯葬業，有業者喊話應該優先配給火葬業者，若天然氣斷供，將導致許多火葬場無法維持運作。

路透社報導，根據德國殯葬業協會統計，德國每年約100萬人死亡，其中有近四分之三的人選擇火葬。協會負責人紐瑟（Stephan Neuser）表示，與歐洲其他國家相比，這比例相對較高。

紐瑟續指，這是源自前東德的傳統，大部分葬禮都是選擇火葬，且隨著人口遷移、高齡化等問題，人們更偏好骨灰盒，而不是需要定期維護環境的墳墓。

西方的制裁點燃能源風險，歐洲時刻警惕俄羅斯國有天然氣工業股份有限公司（Gazprom）潛在的斷供危機，包括火葬場等企業正研擬應急方案，以預防高漲的天然氣成本，以及有錢也買不到天然氣的情況。

德國火葬聯營企業董事長索博列夫斯基（ Svend-Joerk Sobolewski）指出，若實施能源配給制，火葬業者應該列入優先考量，一旦缺發天然氣，很多火葬場難以維持運作。他強調，「你無法暫停死亡」。

紐瑟說，就長期來看，將天然氣改為電力可能會是個解方，但短期不會發生。因此，唯一可能是調整火化爐的溫度，從平均溫度攝氏850度降至750度，能節省1到2成的天然氣。不過她補充，這需要各州當局的特別許可。

報導指出，業者目前在關閉一些火化爐，這樣能維持其他火化爐運轉，保持在一定溫度，不需以更多的天然氣重新加熱，有效節省能源成本。