今年暑假還有一半，還沒塞滿孩子的行事曆嗎？淡水古蹟博物館攜手駐村藝術家，共同推出的兒童藝術夏令營即將開課，本次還邀請擅長刺繡技法及皮革工藝的藝術家，有機會製作難得一見的俄羅斯刺繡及義大利彩繪皮革三角小零錢包，來場世界的手作旅程吧！

新北市立淡水古蹟博物館的駐村藝術家程許忠、林晏印、劉時棟、張雅萍、李芊慧、佘心婷及陳琇萍在8月份聯手推出「藝起港動-兒童藝術夏令營」，夏令營規劃3大主題，分別為「當藝術遇見科學－淡水開港設關 160 周年」、「與空間好好對話－馬偕來臺 150 周年」及「文藝青年養成記」。

新北市國際藝術村今年新進駐的藝術家陳琇萍擅長各種刺繡技法，以刺繡表現具臺灣意象的各種創作，廣受好評，這次她配合淡古推出適合國小中高年級生的「俄羅斯刺繡」，以淡水日本警官宿舍為圖像設計靈感，使用繽紛的毛線及簡易繡針就能輕鬆完成一件作品，既療癒又成就感十足。

而藝術家李芊慧的創作以皮革工藝見長，預計帶領學生製作義大利彩繪皮革三角小零錢包，在皮革表面使用安全染劑拓印古蹟或葉子紋樣，獨一無二的皮革零錢包就大功告成，小巧可愛又實用。

淡古館長黃麗鈴表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，特別結合新北市國際藝術村的藝術家或團隊規劃推出「藝起港動－兒童藝術夏令營」，以淡水文化脈絡為核心，運用「做中學」教學理念，融入歷史脈絡及人文風情，期藉由藝術量能培育孩童的生活美感，達到藝術教育扎根的目標。

第一梯次已於日前報名額滿，第二、三梯次將於明（8／3）日中午12時在淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw線上報名，限定9歲至12歲學生參加活動，預計8／11、8／12及8／18、8／19開課，歡迎有興趣的家長替孩子報名淡古的兒童藝術夏令營；本活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，參與活動者需配合量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩等。