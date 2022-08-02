裴洛西專機降落松山機場，她身穿粉紅色套裝現身。翻攝直播畫面

眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行，她所乘坐的「SPAR19」波音C-40C運輸機，已於今（2）日晚間10時44分降落松山機場，裴洛西身穿粉紅色套裝現身，外交部長吳釗燮代表我國政府前往接機，我方採最高禮遇通關，由警力開道，直接迎往下榻的君悅酒店。

裴洛西訪團在今晚順利抵達松山機場，她以一身粉紅色套裝現身，我方由外交部長吳釗燮代表接機，同時美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也到場迎接，裴洛西並揮手向現場支持者致意，隨後搭車前往將下榻的君悅酒店。

裴洛西這趟亞洲行乘坐的呼號「SPAR19」波音C-40C運輸機，在台灣時間下午3時42分從馬來西亞（SZB）起飛，經過印尼領空，並在菲律賓東部海域北轉，避開爭議性極高的南海路線，一路飛往台灣在晚間抵達松山機場。

裴洛西明（3）天上午將拜會立法院長游錫堃與各黨團總召，隨後前往總統府拜會蔡英文總統，外交部也擬規畫一場記者會，中午接受蔡英文宴請，下午赴景美人權文化園區，預計傍晚5點多離台。

裴洛西此行引起各界強烈關注，有美國戰略專家指出，解放軍可能會在台灣附近進行咄咄逼人的軍事演習，有可能會製造一場危機，美方與台灣必須做好準備。

美國德州州立大學副教授翁履中推測，北京採取的行動會比過去更強勢一些，如軍機繞台或更多實兵操演；但台灣更需要擔心的是經濟層面，對岸若終止某些貿易往來，對台灣衝擊可能會更大。

直播》歷史性的一刻！裴洛西將抵松山機場 最新畫面