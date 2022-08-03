對於現代科學無法證實的神祕事物，例如鬼怪、鬼神等，有些人鐵齒不相信，也有人覺得寧可信其有，需心存敬畏之心，命理專欄《旺好運》分享，生肖屬兔、龍、蛇、豬的人都很相信鬼神的存在，認為許多事冥冥之中自有天意。

▎生肖兔

屬兔的人平常對於超能力、靈感、非科學範疇的事物都有著強烈的好奇心，甚至到了迷信的程度，鑽研這些神祕學讓他們樂此不疲。

▎生肖龍

屬龍的人覺得寧可信其有，對神祕事物一直保持著敬畏的心，而且他們認為許多事冥冥之中自有天意，不可為了得到好處而做出傷害他人的壞事。

▎生肖蛇

屬蛇的人性格敏感多疑，非常相信怪力亂神的存在，他們也往往是在生活不順遂時，會到廟裡燒香拜拜或找人算命、占卜的常客。

▎生肖豬

屬豬的人有不少體質敏感者，容易被不乾淨的東西干擾，他們在親身經歷過後就會非常確信，世界上有人類無法控制的存在，帶來一定的影響力。