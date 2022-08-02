高伊玲（左起）、王少偉、曾國城、宇珊、巴鈺、何妤玟、黃豪平。（衛視中文台提供）

王少偉日前在衛視中文台《一袋女王》分享因為好奇心而永生難忘的故事，練街舞出身的他在20歲時想到夜店一展舞技、跟其他舞者軋舞，結果太早到夜店的他看店內空無一人，還以為自己排錯隊，在看到隔街人聲鼎沸後，就擠進人潮卻親眼看見了讓他一輩子難忘的濺血鬥毆。

王少偉說從這次好奇心發作後，他格外珍惜自己的生命。王少偉表示自己是學街舞出身的，學到一定程度後，就想去夜店跟別人軋舞，由於當年只有夜店才會放流行舞曲，而且當時舞者是沒有地方可以展現舞技的。王少偉說他早就對夜店充滿好奇，但當年他才20歲，根本不知道要去哪家夜店才可以讓自己大展舞技，好不容易問到一家當時最紅的夜店，雖然9點才開門，但王少偉想說既然很紅人一定很多，所以決定9點前去排隊，但王少偉一到現場覺得奇怪怎麼半個人都沒有，一看附近隔街卻是人聲鼎沸、滿滿人潮，心想一定是自己走錯地方，那個地方才是夜店，在好奇心驅使下，王少偉決定走過去一探究竟。

走在路上的王少偉還巧遇朋友，對方看到他還驚訝問他怎麼在這裡，然後就急忙往那個地方跑去，這下更讓王少偉確信夜店就在那，要團員趕快跟上，途中還不忘熱身準備大顯身手。王少偉一到現場看到滿滿都是人，再也等不住的他，撥開人群就往前擠，等他終於突破人牆後，卻看到一個人拿著機車大鎖，往另外一個人的頭上敲下去，被打的人當場血流如注、鮮血狂噴，王少偉這才發現這裡不是夜店，而剛剛路上遇到的那位朋友看到王少偉出現也嚇到，大喊說自己是來尋仇的，要他趕快走，再不走仇家就要來了，讓王少偉當下有夠傻眼，只能落荒而逃。

不過，好奇心除了引發糗事也會有好事發生。王少偉說有次去法國巴黎旅遊，一夥人想去巴黎鐵塔拍照前先去吃東西，於是在網路上找了一家早午餐店，就在前往的路上，王少偉眼尖看到巷子裡有家店，走近一看發現是家老店，而且還沒開門就有排隊人潮，而且看穿著都是當地人，讓他相當好奇，於是決定改變行程。王少偉一行人在等了半個小時後，終於走入店家，發現各式美味麵包，一問當地人才知道原來這是巴黎十大麵包名店之一，而且已經有百年歷史，專門供應麵包給法國總統官邸使用，所以所有人進來都是一次帶走許多法棍、可頌，至於為何網路上查不到，王少偉是因為店家生意太好不喜歡媒體報導，所以才會找不到資料，讓眾人直呼太幸運。