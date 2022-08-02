不少人因為缺乏安全感，在感情中患得患失，甚至會通過各種方式，來試探戀人的心意，結果造成兩敗俱傷的局面，《搜狐網》運勢專欄就點名天蠍座、處女座、金牛座在感情中缺乏安全感，一旦察覺到戀人有一點點不對勁，就會用各種手段去試探對方是否真心愛自己。

一、天蠍座：警戒心強

天蠍座雖然在工作上有很強的實力，但也避免不了患得患失、敏感多疑等各種情緒因素，尤其在戀愛中，他們害怕愛得太深，導致戀人越來越肆無忌憚，進而失去原本的真情。

天蠍座也極度缺乏安全感，只要察覺到戀人有一點點不對勁，內心就會不斷猜忌懷疑，甚至採用各種手段去試探對方的真心，例如晚上偷看戀人的聊天記錄或盯梢等，藉此填補內心的不安，直到得到滿意的答案才會放棄。

天蠍座的人比較敏感，雖然對待感情一直很真誠，但還是不太相信付出的真心會得到同樣的回報，彼此戀愛的時間越久，他們內心的疑慮會越強，所以作為他們的戀人，需要付出長久的耐心和真心，才能讓愛情走得更遠。

二、處女座：內心悲觀

處女座天生就是悲觀主義者，容易對自己的能力產生懷疑，他們總是在追求完美，所以會用嚴謹的眼光看所有的細節，也喜歡以精益求精的態度來要求自己凡事都要做到極致。

戀愛也是如此，處女座內心也有悲觀的一面，不太相信自己能得到一份完美的愛情，所以敏感多疑，容易左右搖擺，產生各種負面情緒，他們會謹慎對待這段來之不易的感情，如果發現對方有刻意隱瞞的事情或不對勁的舉動，他們就會立刻提高警惕，用各種手段試探戀人。

都說「愛會使一個完美的人，變得小心翼翼起來」，處女座就將這一點詮釋的淋漓盡致，雖然他們各方面都很優秀，但由於內心悲觀，所以需要長期試探彼此的感情，才能打從心底消除戒備，慢慢變得自信起來，所以作為他們的戀人，需要給予他們滿滿的安全感，他們的內心才會得到滿足。

三、金牛座：保護自己

金牛座內斂的個性，其實與內心經常感到不安有關，因為他們不想被任何人傷害，所以習慣用戒備的眼神看所有與自己親近的人，無論對待友情還是愛情，他們都不會心甘情願地付出全部的真心，即便這樣容易丟失許多摯友，他們也會為了保護自己，選擇警惕對待。

金牛座天生敏感多疑，又嚮往真摯的感情，所以得到了又會害怕失去，一旦察覺到任何風吹草動，他們就會利用各種方式來試探戀人，希望對方能用行動來證明這段感情的真實性。他們這種行為並非是不信任對方，而是因為太愛、太害怕失去，才容易患得患失，所以作為他們的戀人，需要給予充分的肯定，這樣兩個人的感情才能越走越遠。