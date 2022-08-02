美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台前夕，桃機公司接獲恐嚇信，表示將「放3枚爆裂物」，航警局獲報後，立即組成專案小組追查恐嚇信件來源，桃機公司與航警局也派出保全人員與員警，在桃機公共區域加強不明物檢查搜索，航警局特警也荷槍實彈巡邏。（陳麒全攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台前夕，桃機公司接獲恐嚇信，表示將「放3枚爆裂物」，航警局獲報後，立即組成專案小組追查恐嚇信件來源，桃機公司與航警局也派出保全人員與員警，在桃機公共區域加強不明物檢查搜索，航警局特警也荷槍實彈巡邏。（陳麒全攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台前夕，桃機公司接獲恐嚇信，表示將「放3枚爆裂物」，航警局獲報後，立即組成專案小組追查恐嚇信件來源，桃機公司與航警局也派出保全人員與員警，在桃機公共區域加強不明物檢查搜索，航警局特警也荷槍實彈巡邏。（陳麒全攝）

美國眾議長裴洛西將在2日晚間率領5名民主黨眾議員抵台訪問，桃機公司網站客服信箱收到一封恐嚇信，信件內文表示「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警局獲報後，立即組成專案小組追查恐嚇信件來源，桃機公司與航警局也派出保全人員與員警，在桃機公共區域加強不明物檢查搜索。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間將率領國會代表團訪台，桃園國際機場公司網站的客服信箱，上午收到一封恐嚇信，內容表示，為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物，桃機公司立即通報航警局、交通部、民航局及國土安全辦公室。

航空警察局刑事警察大隊長副大隊長陳沛澍2日下午接受媒體聯訪表示，航警局對於任何危害飛安言論，絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。

陳沛澍指出，目前航警局已責成安全檢查大隊及保安檢查大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。另外也責成刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌。

桃園國際機場機場公司表示，案情已報請航警局偵辦，桃機公司後續會配合警方偵辦。