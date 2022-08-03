總統蔡英文今（3日）上午在總統府會見來訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一行訪問團，蔡英文向裴洛西保證「台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量」。民進黨前立委林濁水對此質疑，是不是漏講了「保證恢復徵兵制」？

蔡英文表示，裴洛西是台灣最堅定的友人，各位議員也都是美國眾院重要的領袖，長期在各領域積極推動台美關係的進展，非常感謝各位持續來台訪問，展現出美國國會對台灣堅若磐石的支持。同時蔡英文也提到，今年俄羅斯入侵烏克蘭，使台海安全成為全世界關注的另外一個焦點，台灣一旦受到侵略，整個印太地區的安全都會受到巨大的衝擊。

在這裡，她要特別向各位傳達，台灣應對變局的幾個基本態度：

一、面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權、堅守民主的方式。同時也希望和全世界的民主國家團結合作，共同維護民主的價值。

二、台灣會盡最大的努力，來強化本身自我防衛的力量，並致力維護台海的和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的一個關鍵、穩定的力量，確保台灣自由開放的印太地區，以及全球貿易及供應鏈的穩定發展。

三、台灣是美國可靠而且可信賴的合作夥伴，我們會持續和美國國會、行政部門在印太區域安全、經濟發展、人才培育以及供應鏈合作等各層面強化合作，讓台美關係可以進一步的提升。

對此林濁水今在臉書發文，針對蔡英文向裴洛西保證「台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量」，他酸溜溜的問了對恢復徵兵制態度模糊的蔡英文「有沒有漏了一句：『任期內保證恢復徵兵制，強化本身力量絕對不是打假球』？」