迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)2022年持續辦理股東優待制度，並根據回饋意見優化相關程序，只要在18日除息交易日前，持股達5張可申請獲得1000元、持股達10張可獲得3000元的商品抵用券，預計9月13日開放申請、11月中旬陸續寄發。

亞洲藏壽司2020年9月在台掛牌上櫃，為感念股東支持與愛護，去年引進日本母公司「股東優待制度」，對持股達10張以上的股東，發放商品抵用券1000元。今年根據回饋意見優化相關程序，並將持股範圍門檻進一步降低。

亞洲藏壽司股東會決議配息約0.44元，將於18日除息交易。公司表示，在17日前買進持有公司股數達5000股（5張）以上，可申請獲得2張500元面額優待券、價值共1000元，持股達1萬股（10張）以上，則可申請獲得6張500元面額優待券，價值共3000元。

亞洲藏壽司表示，股東優待券適用於全台47家門市，單次消費可不限張數抵用，但符合申請資格的股東需在指定期間提出申請，否則將不予發放。今年股東優待券申請期間預定為9月13日至10月21日，預計11月中旬以掛號寄出。