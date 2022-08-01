勞動基金運用局今（1）日公布新制勞退基金及舊制勞退基金到6月底止的前十大持股，兩大勞退基金對台積電（2330）均飆高，各持股達29.51％及33.11％，都較去年底的25.73％及31.5％，各增加3.78個百分點及1.61個百分點。

不過，勞保基金到6月底對台積電持股比率為37.04％，雖然較去年底的38.85％略降1.81個百分點，但仍是上述三大重要基金持股比率中最高。

新制勞退基金前十高持股分別為：台積電29.51％、鴻海3.88％、中華電3.69％、台達電3.38％、國泰金3.12、富邦金2.88％、聯發科2.59％、欣興2.28％、兆豐金1.75％、台塑1.64％。

舊制勞退基金前十高持股分別為：台積電33.11％、台塑3.92％、台達電3.71％、鴻海3.55％、中華電3.44％、兆豐金％3.4％、聯發科3.13％、中鋼2.81％、統一2.62％、富邦金 2.55％。

勞保基金前十高持股分別為：台積電37.04％、中華電7.84％、台達電4.57％、鴻海4.51％、國泰金4.12％、富邦金4.11％、台灣大2.93％、兆豐金2.87％、統一超2.23％、聯發科1.74％。