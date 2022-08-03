台灣男網好手曾俊欣從墨西哥開始一連串賽事安排，要為8月底登場的美網做好準備，本周從ATP巡迴賽250等級墨西哥洛斯卡沃斯公開賽挑戰，昨天他先贏得個人在ATP巡迴賽等級賽事單打會內賽首勝（挑戰賽、四大賽會外賽不列入際計算），今天雙打繼續努力，和阿根廷搭擋艾切維里（Tomas Martin Etcheverry）克服一盤落後及對手超級搶十先出現賽末點的危機，最終3比6、6比3、12比10擊敗法國馬丁（Fabrice Martin）及克羅埃西亞斯庫戈爾（Franko Skugor）奪勝。

曾俊欣本周世界排名持續提升，前進到84，距離自己今年賽季目標的70名越來越近，墨西哥洛斯卡沃斯公開賽是他美網圈首場賽事，也頻傳捷報，首先單打本季第六度叩關ATP巡迴賽會內賽後，終於嚐到勝利喜悅，今天ATP巡迴賽雙打初登場也成功擁抱首勝，再一次宣告自己的起飛。

這場雙打賽事曾俊欣和搭擋艾切維里首盤讓出，次盤第4局掌握決勝分，藉著這股氣勢追回一盤，雙方進入超級搶十，曾俊欣組合先透過連下6分攻勢取得9比6、3個賽末點優勢，雖然被對手連追4分，10比9超前並也握有賽末點，但曾俊欣組合再回敬3比0攻勢，有驚無險收下勝利。