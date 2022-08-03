受新冠肺炎疫情影響，停辦兩年的澳洲AGE博弈展（Australasian Gaming Expo）今年正式回歸。全球工控儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技也不缺席，將再次於8月9日至11日赴澳洲雪梨設展，展示長期深耕博弈應用市場的研發實力。

除了推出超高效能工業級PCIe SSD與DDR5記憶體解決方案，以因應新型博弈機台之高畫質影像與資料處理需求；現場也將針對博弈應用最重視的耐用度、資料完整性與電源穩定度，展示最新軟韌硬體技術，可望成為全球博弈市場矚目的焦點。

將設備管理技術延伸至博弈產業應用，宇瞻開發CoreSnapshot秒速備份還原技術，以及具排程電源管理（Scheduled Power Management）功能的Transformed SSD模組。前者可於SSD異常時執行遠端瞬時備份與復原機制，減少因遊戲突發中斷產生的客訴問題；後者則以簡單有效的管理介面，整合機台電源即時排程管理功能，以減少營運商機台巡檢、維護與確認電源狀態的時間，有效節省營運成本。

另一方面，考量博弈機台24小時不間斷運行與密集讀取的資料應用特性，宇瞻升級SLC-liteX技術，將寫入/抹除次數（P/E cycles）往上推升至業界最高的100,000次，延長SSD使用壽命，提升博弈機台耐用度。於電源穩定度部分，宇瞻以CorePower技術提供備用電源解決方案，讓重要的博弈資料可於SSD異常斷電前，搬移至NAND快閃記憶體，進而確保博弈系統的正常運作與資料完整性。

為打造更佳的沉浸式體驗，並支援博弈產業更高畫質、高解析度的遊戲影像處理，宇瞻也將於現場展出超高效能的工業級SSD與記憶體解決方案，如：PCIe Gen4 x4 SSD與JEDEC 1.0量產版本DDR5記憶體。AGE（Australasian Gaming Expo）博弈展於2019年舉辦時，成功集結全球237家參展商，創造逾9000個造訪人次，可謂為全球規模最大的專業博弈展之一，本次復辦也將為後疫情時代的博弈應用產業拓展更多商機與話題。