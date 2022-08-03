斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天警告，斯里蘭卡面臨著「極大的危險」。這個島國因前所未見的經濟危機引發燃料短缺，恐將至少持續到今年年底。

法新社報導，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）面臨好幾個月抗議，被迫逃離斯里蘭卡而辭職後，73歲的威克瑞米辛赫上月被推選執政。威克瑞米辛赫表示，金融危機已演變成一場嚴重的政治危機。

他在新一屆國會開議時說：「如今我們面臨我們國家近代史上從未面臨過的前所未有局面。我們處於極大的危險之中。」

由於擁有2200萬人口的斯里蘭卡自去年底來食品、燃料和藥品嚴重短缺，數萬名抗議者上個月闖入拉賈帕克薩的官邸。

威克瑞米辛赫表示，擺脫危機的唯一方法是「我們團結一致共同面對挑戰」，並要求國會中所有政黨加入他的「團結政府」倡議。

他表示，斯里蘭卡8月將與國際貨幣基金（IMF）重啟高達30億美元的4年紓困計畫談判，同時呼籲議員組建囊括所有政黨的新政府，以解決嚴重的經濟危機。

威克瑞米辛赫對國會演講時表示，需要修改憲法以限制總統權力，這表明他將滿足抗議者的一項關鍵要求。