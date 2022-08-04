洪佩瑜挑戰只穿內衣入鏡，大秀性感美背。（何樂音樂提供）

夯曲〈踮起腳尖愛〉主唱人洪佩瑜近期加盟何樂音樂，推出全新單曲《不在一起就不會分開》。她從2011年選秀《超級偶像》發跡，獲亞軍後推出單曲〈踮起腳尖愛〉初試啼聲，更搭著火紅偶像劇《我可能不會愛你》的插曲集集熱播，讓這首極具感染穿透的歌聲，在這 10 年來從未有官方正式版 MV 之下，卻默默衝破了 6200 萬次點擊，更有許多歌手不斷在演唱會重新詮釋，包含蔡健雅、徐佳瑩、韋禮安等，形成傳唱度極高、原唱卻難尋的隱藏版神曲。

洪佩瑜從小愛唱歌，每次媽媽騎摩托車載她，她總在後面唱歌，有時唱到媽媽會叫她「閉嘴」。但歌唱比賽結束後，洪佩瑜經歷一段不小的心裡撞牆期，甚至曾經對音樂與唱歌「斷片」三年，那期間她忘記了唱歌的開心、也幾乎沒有音樂的陪伴，直到某天媽媽騎著摩托車載她時，忽然問了一句「妳怎麼都沒唱歌了」才頓時喚醒她重拾熱愛的歌唱。

她時隔11年再度推出新歌〈不在一起就不會分開〉，日前拍攝MV邀來徐韜演出開房間戲碼，她還挑戰僅穿內衣拍攝視覺，她表示：「身體只是個容器、是中性的，不同衣服、洋裝，內衣是最接近身體的一層，更能接近自己、傳達訊息。」