氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(4)日受偏南風影響，大氣不穩定，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)。各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部22至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週日(5至7日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週一至週三(8至10日)東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已在廣東海面。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，有不確定性，應持續觀察。