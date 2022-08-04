美國百老匯歌劇《獅子王》是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇之一，講述的就是大自然生生不息的故事，擁有許多戲迷。日前在高雄衛武營演出時，場外出現一輛救護車，載著一名乳癌4期患者佳佳(小名)到場。原來佳佳在高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科住院治療，為了一圓夢寐以求的心願，向院方申請外出觀賞；院方經過審慎評估後，特別派出一名醫師隨行照護，讓佳佳如願以償。

長達2個多小時的表演，對身體虛弱的病人也是一大挑戰。但對佳佳卻是難掩興奮之情，她專心地觀看舞台上的表演，全神貫注投入劇情之中。而隨行醫師就在她所坐輪椅的不遠處全程守護著，病人不但順利全程觀賞，會後還與劇團要角合影，並獲贈劇團人員的簽名祝福，了卻一椿心願。

現年34歲的佳佳，生病前擔任教保員，照顧「慢飛天使(身心障礙學童)」，4年前赴加拿大進修時，出現耳鳴、嘔吐等不適症狀，剛開始以為只是水土不服，直到就醫做完核磁共振檢查後，才發現腦部長了許多小腫瘤，於是趕緊返台治療，在高醫接受詳細的檢查發現，已是乳癌四期轉移了。去年初癌細胞擴散至腰部，導致無法行走，整天只能包著尿布生活，她忍受掉髮、腹瀉、吃不下、皮膚紅腫、指甲剝離等藥物副作用，甚至曾爆瘦到33公斤，像在鬼門關前走一遭，讓家人都嚇壞了，當時幾乎都要準備幫她辦理後事，可她還是熬了過來。

佳佳和母親特別感謝高醫協助圓夢，特別是乳房外科巫承哲醫師4年多來，對佳佳視病如親的照顧。巫承哲說，很多癌症病人在得知惡耗時，往往會感到沮喪甚至放棄，但照顧佳佳近4年來，看到她一次一次忍受化療、標靶及放射線等治療的痛苦，依然堅強地面對一切；同時也看到佳佳媽媽偉大的母愛，對於佳佳無怨無悔地付出，激勵著他要更努力醫治佳佳，以減輕媽媽的負擔。這次能去觀賞歌劇表演，要感謝院方及社團法人愛的延續公益協會的幫助，讓佳佳的一圓她的夢想。

「癌症並不可怕，最可怕的是自己沒有活下去的勇氣」佳佳說她會努力抗癌，希望自己好起來繼續照顧慢飛天使，也想多留下一些笑容照片，讓家人不會那麼難過。並且社愛的延續社團裡分享著自己的故事及照片，也請協會全程拍錄觀看《獅子王》的過程，希望透過自身經歷的分享來提醒大家珍惜健康，並將愛延續下去。佳佳已於上週順利出院返家休養，她和媽媽由衷感謝高醫一路的陪伴與照護，並協助圓其童年的夢想。