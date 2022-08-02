婦產科醫師分享門診真實案例，曾有女子向他坦言，2日內連續和三個不同國籍的男子無套發生性關係，就連自己懷孕時，都搞不清楚孩子的父親是誰，女子因此向他求助，希望能透過現代醫學「找爸爸」，但這複雜的交友關係，連醫師聽了都不敢苟同，最後依據自身專業，給出一個真心的建議。

婦產科鄭丞傑日前在節目《醫師好辣》中分享，他表示曾有名30多歲的女性觀眾慕名找他看診，一進到診間就坦言自己有多名性伴侶，在情人節時分別和台籍正牌男友、英籍與日籍的性伴侶無套發生性關係，共計36小時內床戰4回合，性生活相當多采多姿。

沒過多久女子便發現自己有孕在身，鄭丞傑說，「她那時候想說她男友蠻壯的，而且連續2次，孩子應該是他的」，但這樣的想法根本大錯特錯，並不能透過性愛技巧或是男子的身材來斷定孩子的父親是誰，「前面精蟲、後面精蟲誰會中很難說，我還碰過雙胞胎兩個不同爸爸，但這種少見」。

女子聽完鄭丞傑的說明後瞬間焦慮了起來，著急地詢問是否有方法能辨別究竟是誰的精子受孕，鄭丞傑解釋，一般可做絨毛採樣的親子鑑定，不過須等到懷孕10周後再做檢驗較為保險，且這樣的鑑定方式確實有難度，當務之急是要想辦法取得3位男子的毛髮來做鑑定。

女子錯綜複雜的交友關係，讓醫師聽了都感到無言。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

沒想到女子聽完後，居然不假思索地一口答應，直說「因為我們還有在一起」，讓鄭丞傑聽了相當汗顏，忍不住機會教育，「你這太複雜了，你就算要玩也應該要用保險套，跟男友不用，另外兩個至少要用，太誇張了」。鄭丞傑認為，女子心存僥倖的態度十分要不得，因此最後建議她做引產手術。

鄭丞傑說，女子起初認為現代醫療進步，一定有方法能夠測出授精卵的精子來源，事實上並沒有麼簡單。鄭丞傑感慨，「有些時候你以為名醫什麼都行，沒那麼厲害」，而該女子最後也聽從鄭丞傑建議，到別的診所引產。