近期在越南股市成交量能逐漸放大帶動下，指數7月底順利站回1,200點後，8月1日更創下兩個月來最高單日漲幅，上市企業第二季度財報季整體表現亮眼，且據越南工貿部最新數據，7月工業生產指數較去年同期上漲11.2％，顯示全國工業生產持續回暖，在企業與經濟面雙動能支援下，對越南股市可望提供有力支撐。

觀察越南股市歷史統計數據，自2001年以來，指數共有22年歷史，8月上漲年度達13次，上漲機率達60％，且展望9月歷年上漲概率更高，自2017年起9月股市皆以上漲作收，代表第三季越南股市表現可期，建議採定時定額布局越南股票型基金參與越股成長機會。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據IMF最新發布的世界經濟展望報告，越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和泰國等東南亞經濟體國家中，越南是唯一今明兩年經濟預測不變的國家，預計今年經濟增長率維持為6％，明年以7.2％增長率居領先。

7月越南工業生產指數月增率達1.6％，工業生產出現回暖，需求和產量同步增加，企業恢復平穩運行，基礎供應鏈平穩恢復。消費者物價指數（CPI）年增率較6月及去年同期分別上漲0.4％、3.14％，低於市場預期。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南上市企業第二季度財報季已大致公布完畢，整體來看二季度稅前利潤超過1兆越南盾的達39家，年增6家，利潤超過2兆越南盾的企業為17家、年增3家，上市公司利潤持續穩健增長。

合計前20大企業稅前利潤總額約為78.7兆越南盾，其中12家為銀行貢獻的54.3兆越南盾，約占70％。在獲利增長、經濟面持續吹暖風，及市場風險偏好未減下，後市表現仍可期。