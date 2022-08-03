大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）今（3）日下午發表聲明，針對美國眾議院議長裴洛西2日到訪台灣，在當前兩岸關係本就緊張的背景下，這一惡劣行徑，是對台海和平穩定與中國和平統一進程的的嚴重破壞，嚴重地損害台灣民眾的切身利益。對此，廣大台商高度關注、堅決反對、強烈抗議。

該聲明中表示，兩岸關係和平發展、逐步實現和平統一，是兩岸同胞互利雙贏的共同願景，是兩岸中華兒女的共同願望。過去見證過在「九二共識」基礎上，兩岸關係的和平發展、交流合作的累累碩果，與兩岸同胞一起共用兩岸關係和平發展的紅利。

而當前兩岸關係緊張的癥結在於台灣政府背棄「九二共識」、推動台獨進程。現在正承受民進黨政府挾洋自重、綁架民意，給包括廣大台商在內的台灣民眾帶來的巨大傷害。此時此刻，裴洛西到訪台灣，無異於火上澆油、推波助瀾。

該聲明中表示，世界上只有一個中國，兩岸是一個國家。裴洛西出訪台灣，是美國對一個中國原則的蓄意挑釁，離間兩岸同胞情誼、加劇台海緊張局勢，強烈呼籲美國等外部勢力，立即停止此類政治表演和霸權行徑；強烈呼籲台灣政府不要甘當棋子，把台灣推向危險深淵，更期望在此複雜的形勢下，兩岸同胞攜手努力在「九二共識」基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，實現中華民族的偉大復興。