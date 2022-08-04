封測廠南茂(8150)周四下午舉行線上法說會，公佈其2022年第二季公司營運成果。單季毛利率、營益率呈現季增、年減局面，獲利13.2億元，季增7.8%、年增2.9%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.82元，創歷年同期新高。

南茂第二季營收68.51億元，季增1.9%、年減1.9%，營業毛利17.42億元，季增3.8%、年減11.4%，毛利率25.4%，季增0.4個百分點、年減2.8個百分點，營業利益12.76億元，季增3.6%、年減17.1%，營業利益率18.6%，季增0.3個百分點、年減3.5個百分點，營業外收入3.08億元，季增34.9%、年減1734.4%，其季比差異主係淨外幣兌換利益增加約0.82億元、採用權益法認列之投資利益增加約0.41億元、財務費用減少約0.1億元及透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失增加約0.54億元，而年比差異主係淨外幣兌換利益增加約2.89億元、採用權益法認列之投資利益增加約0.76億元及透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失增加約0.48億元。

南茂第二季歸屬於母公司之本期淨利13.20億元，季增7.8%、年增2.9%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.82元，均較首季1.68元、去年同期1.76元成長，並創下歷年同期新高。

南茂上半年營業收入135.76億元，年增0.96%，營業毛利34.19億元，年減3.05%，營業利益25.09億元，年減7.04%，稅前淨利30.47億元，年增12.61%，歸屬於母公司業主淨利25.45億元，年增13.49%，基本每股盈餘3.5元，較去年同期3.08元成長。

南茂第二季整體稼動率75%，低於首季79%、去年同期的87%。其中，驅動IC(LCD Driver)80%，低於首季87%、略高於去年同期79%；封裝(Assembly)69%，持平今年第一季69%、大幅遜於去年同期94%；凸塊(Bumping)77%，低於首季、去年同期的86%；測試(Testing)75%，高於今年第一季73%、卻低於去年同期87%。

觀察南茂第二季各產品營收，面板驅動IC(DDIC)占31.9%略減，Flash占20.5%續降，DRAM/SRAM占20%續升、金凸塊占16.9%續降，混合訊號晶片10.7%轉升。其中，記憶體產品營收季增1.5%、年減7.7%，驅動IC及金凸塊營收季增0.5%、年增5.2%。

以產品應用別觀察，南茂第二季智慧型裝置占27.2%續降、消費類26.7%略增、電視17.8%略升，車用和工業19.7%上升、運算8.6%下滑。

南茂第二季資本支出約14.008億元，其中LCD面板驅動IC約59.6%、封裝約18.9%、測試約17.7%、凸塊約3.8%，今年度資本支出估約營收的20%左右，但因為通膨、庫存等因素，下半年資本投資保守。單季折舊費用11.973億元。