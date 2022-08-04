共軍在4日12至7日12時於台海周邊軍演，學者出身的民眾黨立委張其祿分析，台海緩衝的默契遭到打破，未來台灣將面臨新的衝擊；他指出，這次美國眾議院議長裴洛西訪台綜合來說這是贏了面子、輸了裡子，中國藉著軍演打破台海中線默契，向國際宣示「台海內海化」，亦有可能變成未來矛盾衝突的破口。

張其祿分析指出，雖然之前沒有明確定義所謂「台海中線」，但之前還有所節制，但這次軍演等於是打破默契，直接走進你家門口的行為，也是形同將台海內海化、甚至宣示主權，這些意涵遠比實質軍事影響還來的大。而更嚴重的是，即使共軍已經到家門口，但台灣還是不能反擊或動手，因為一反擊等著我們的就是戰爭。

張其祿表示，台海中線的默契被打破也是一個超大危機，在為來也會是新的矛盾衝突點；回顧一戰二戰，很多戰爭開始的原因就是藉由軍演去壓迫其他國家，他國受不了反制後，反而讓壓迫國師出有名。

對於中國內部，張其祿也以政治學的觀點分析表示，All politics is local(所有政治都跟地方有關)，他指出，中國國家主席習近平要轉移焦點，因為他目前的困境就在於二十大的連任壓力，內部也勢必有人正在挑戰他；面對美國這次無異再給中國洗臉的行為，若不計出強力回應、將弓弦拉到最滿，無法證明他已手段去處理目前的國際局勢。

張其祿更說，若共軍之後在台海周遭不時的軍演，形成慣例之後，更能向國際主張台海就是中國的內海，因為共軍可以在這片海域為所欲為的軍演。而台灣是海島國家，軍演也會造成我國民心上的動盪與信心的喪失，更有可能讓國際投資者卻步。