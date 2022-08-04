美國知名商業雜誌《財星（Fortune）》日前公佈2022年全球500大企業排行榜（Fortune Global500），富邦金控連續五年入榜，更是台灣唯一五度入榜之金控公司，顯見富邦金控長期投入公司治理、企業社會責任、金融創新及永續經營的斐然表現，已然穩居世界級標竿企業！

美國《財星雜誌》自1995年起，根據企業年度營收，評選全球500大企業（Fortune Global500），為深受國際矚目的商業排行榜。今年台灣僅九家企業入榜，富邦金控連續五度蟬聯，與世界一流企業齊名。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控為台灣首屈一指的金控集團，旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，多年來位居市場領導地位，五度入榜《財星雜誌》全球500大企業是對富邦金控的重要肯定！在疫情衝擊之下，富邦金控仍維持穩健的經營水準，並不斷超越歷年表現，去年全年度稅後淨利首次突破千億元大關，較2020年大幅成長60％，達1,446億元，並連續13年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王，更連續三年蟬聯《品牌金融（Brand Finance）》全球500大最有價值品牌，並榮獲《機構投資者（Institutional Investor）》今年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」（Most Honored Company）及「最佳執行長」等殊榮，且為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者，卓著的經營成果深獲國際肯定。

蔡明興並表示，去年是富邦60週年，富邦金控及子公司不僅在獲利面，也在其他各面向交出亮眼成績。富邦金控擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，並提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，在金融面，全力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌；非金融面，引領運動產業綠色轉型，運用品牌影響力，提升各方利害關係人永續意識，並親身投入ESG行動，期許富邦可以扮演永續領航者，引領台灣奔向淨零社會。

在追求經營績效的同時，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求，矢志成為永續經營的領航者，多年來深獲各項國際肯定：已連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics評比位居全球保險業第一名。今年富邦金控並發布全台灣第一本、也是唯一一本全面對應世界經濟論壇（World Economic Forum）「利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics（SCM）」永續性指標的永續報告書，與70家國際級知名企業比肩，展現富邦力行永續經營、積極與世界接軌，不斷追求卓越的精神！

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量成就可能」的品牌精神，持續深耕台灣並積極佈局海外市場，以穩健的步伐堅定前行，讓品牌影響力帶動社會正向循環，朝「成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步邁進！