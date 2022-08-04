立法院亞東國會議員友好協會今（4日）赴日訪問，首站先赴自民黨部，向已故日本前首相安倍晉三致敬，隨後拜會自民黨青年局，青年局長小倉將信透露，自民黨有針對裴洛西訪台以及後續的局勢召開線上會議，他強調，日本與台灣一樣追求自由民主，未來的路上一同努力。

訪問團弔唁完安倍後，便拜會自民黨青年局，與今年5月甫訪台的青年局局長小倉將信、眾議員鈴木憲和、佐藤啟、山口晉、以及當初因為確診而無法參與行程的議員西野太亮等會面。

由於當初青年局離開台灣時，剛好錯過了隔日的日本技師八田與一逝世80周年因此，郭國文特地準備一人一份八田與一的紀念品，凸顯發展超過80年的台日情懷之進展。

小倉將信強調，安倍也令人景仰的大前輩，更是促進台日友好的一大支柱，未來他們也將繼承安倍的意志，持續為台日關係努力。他透露，自民黨有針對裴洛西訪台以及後續的局勢召開線上會議。

另外，選區位於台積電瞄準設廠的熊本市議員西野太亮提到，台灣與日本的半導體產業有進一步交流，與選區含括南科的郭國文有相同的想法；尤其在台日半導體具互補性的狀況下，郭國文期待雙方在晶片產業上，能有更緊密的連結。

訪日團與青年局也針對台灣加入CPTPP的議題進行交流，台灣於今年解禁福島等5地區的食品進口，等同於移除台日貿易關係的一大障礙，也讓未來的交流有突破的空間。

何志偉表示，立委們給安倍致敬時，都是眼眶泛紅、都是很痛苦的，安倍也是印太戰略、印太策略之父，一直以來，對於台灣、日本間的情感、文化、戰略都是高度、高程度的連結，未來的時間，還有很多事情要做，相信安倍的精神與我們同在，也要特別感謝小倉將信的接待。

郭國文說，為了讓台日交流能建立在法律的框架之上，因此訪日團也贈送已草擬好的「台灣旅行法」給青年局，希望能藉由日本國會的力量，讓穩定的台日交流制度化，超越以往人對人的層次，並提升至具法律效力與保障的狀態。